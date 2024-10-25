العبيدي: الاجماع السني على مرشح واحد لمنصب رئيس البرلمان رسالة قوة وتماسك

وقال العبيدي في منشور تابعته نيوز، ان "الاجماع السني على مرشح واحد لمنصب رئيس يبعث رسالة قوة وتماسك داخل هذا المكون السياسي، ويعزز موقفنا في صنع القرار ويضمن تفاوضنا بفعالية اكبر مع باقي الأطراف السياسية الوطنية بطريقة تعكس تنفيذ اكثر واقعية لمصالح المناطق والمجتمعات السنية في العراق".وأضاف: "وانطلاقا من كوننا نمثل احد اطراف اغلبية المكون السني كل الأطراف الممثلة لهذا المكون في الى التعامل بعقلانية وحرص مع كل الدعوات لتجاوز الخلافات وتوحيد الكلمة والجلوس للاتفاق على اختيار مرشح واحد لرئاسة اهم مؤسسة تشريعية ورقابية"، موضحا ان "دعمنا لهذه الدعوات ليست مجرد خطوة سياسية بل هو دعم صادق لحماية مصالح وجميع مكوناته من ان تكون أسيرة للخلافات الجانبية او الشخصية ولا سيما وان الاتفاق على اختيار مرشح واحد لمنصب رئيس سيساعد في تمكين الحكومة لاداء واجباتها تجاه شعبنا ووطننا".