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ابو مازن يدعم دعوة الخنجر بشان منصب رئاسة البرلمان: مهمة لتقوية الصف السني

سياسة

2024-10-25 | 15:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ابو مازن يدعم دعوة الخنجر بشان منصب رئاسة البرلمان: مهمة لتقوية الصف السني
1,542 مشاهدة

دعم الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب أحمد الجبوري "أبو مازن"، اليوم الجمعة، دعوة الخنجر بشان منصب رئاسة البرلمان.

وقال أبو مازن في منشور تابعته السومرية نيوز، ان "الدعوة التي وجهها اخي الشيخ خميس الخنجر جديرة بالتلبية وهي مهمة لجهة تقوية الصف السني والتفكير بما هو ات مع ما تتضمنه من دعم واحترام لخيار الأغلبية".

وأضاف: "الا اننا نرهن كل تحرك بالاتفاق المسبق على مرشح واحد يتفق عليه الجميع بغية الالتفات الى إقرار القوانين الملحة وتلبية المتطلبات الأكثر الحاحا لجمهورنا الذي زرع الثقة فلم تحصد وعقد الامال فخابت ومل الانتظار على ناصية الوعود البراقة والخطابات غير المثمرة منذ سنوات طوال".





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ابو مازن

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