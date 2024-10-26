تحذير من العراق بعد الهجوم الصهيوني

نيوز – سياسي

استنكرت الحكومة العراقية، اليوم السبت، الهجوم الإسرائيلي على ايران، فيما حذرت من مغبة النتائج الخطيرة جراء صمت المجتمع الدولي.

وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد لـ نيوز، ان "الكيان الصهيوني الغاصب يواصل سياساته العدوانية وتوسعة الصراع في المنطقة، ومنهج الاعتداءات السافرة، التي يرتكبها دون رادع، وهذه المرّة يوجه يد العدوان نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما اقترفه من اعتداء جوي فجر اليوم على أهداف إيرانية".

وأضاف "لقد سبق للعراق أن حذر من مغبة النتائج الخطيرة جراء صمت المجتمع الدولي على السلوك الصهيوني الوحشي، تجاه أهلنا في فلسطين، واعتداءاته على لبنان وسوريا، وكذلك العدوان الجديد على إيران"، مستنكرا "بأشدّ العبارات الواضحة هذا العدوان".

وجدد "التضامن والوقوف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مجددا "الموقف الثابت والمبدئي الداعي لوقف إطلاق في غزة ولبنان، والعمل الإقليمي والدولي الشامل على دعم الاستقرار في المنطقة".