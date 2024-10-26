الأعرجي ومحافظ واسط يؤكدان استمرار دعم مسارات البرنامج الحكومي

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "الأعرجي بحث مع محافظ واسط، واقع الأمني وأهمية تعاون أبناء مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على وإدامة الاستقرار".وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء ايضاً التأكيد على استمرار دعم مسارات البرنامج الحكومي وأهمية التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، خدمة للمواطن وتقوية لدعائم الدولة".وبحسب البيان، أشاد الأعرجي بالجهود الكبيرة التي تشهدها محافظة واسط من ناحية الإعمار وتقديم الخدمات لأبناء .