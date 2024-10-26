هجوم إسرائيل واستمرار أزمة رئيس البرلمان في نشرة الظهيرة على السومرية

-"اسرائيل" تشن هجوما جويا عسكرية في .. وواشنطن تحذر طهران من عواقب الرد- مستغربا الصمت الدولي.. يدين الهجوم على ايران، من محاولات توسعة الصراع في المنطقة- القوى السنية تدعو الى دعم مرشح توافقي لمنصب رئيس .. ونواب المكون يستبعدون الكتل- في ظل اهمال المنتج الوطني.. البضائع المستوردة تغزو الاسواق.. وغياب تام لعبارة "صنع في العراق"