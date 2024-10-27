الأعرجي وبارزاني يتفقان على أهمية التعاون المشترك للتصدي للإرهاب

وبحسب بيان لرئاسة حكومة كردستان، جرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات والتطورات بشأن الأوضاع العامة في .وهنأ مستشار القومي بنجاح انتخابات برلمان كوردستان في دورته السادسة.وبحسب البيان، اتفق الجانبان على "أهمية تعزيز والتعاون المشترك بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لمواجهة المخاطر والتصدي للتهديدات الإرهابية، بما يحفظ أمن واستقرار إقليم والعراق عموماً".