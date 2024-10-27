وسيط عراقي أوصل رسالة من إسرائيل لإيران قبل ساعة من هجوم الفجر

وقال صحيفة إسرائيل هيوم، ان وسيطًا عراقيًا سلم رسالة من الولايات إلى قبل الهجوم الإسرائيلي على المواقع العسكرية في البلاد فجر السبت.وبينت ان تم تمريرها من مسؤولين كبار في السفارة الأميركية في إلى طهران عبر وسيط عراقي، وتضمنت معلومات عن الخطوط الحمراء التي لن يتم تجاوزها في الرد الإسرائيلي.