مقاطعة برلمان كردستان وكراج النهضة بيد متنفذين.. أبرز ملفات نشرة الظهيرة على السومرية

- بسبب شكوك التزوير والتلاعب.. أحزاب كردية تقرر برلمان الاقليم وعدم المشاركة بتشكيل الحكومة- مجلس يعقد جلسة بثلاثة جدلية.. وفقرة انتخاب الرئيس مغيبة بانتظار توافق سني- أمام انظار موظفي وافراد .. متنفذون يسيطرون على كراج النهضة ويفرضون اتاوات على السائقين- للقضاء على الروتين والرشوة.. مطالبات بتفعيل النظام الالكتروني لترويج المعاملات في الدوائر الحكومية- عشرات القتلى والمصابين في عملية دهس شمال تل ابيب.. وتقاريرُ تؤكد ان المستهدفين في العملية جنود