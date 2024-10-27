"عدم إحضار المطلوبين بملابس السجون".. قرارات جديدة من القصاء العراقي

المركز الإعلامي لمجلس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان عقد اليوم الأحد، جلسته الحادية عشرة، برئاسة رئيس التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها تأبين المدعي العام المرحوم عقيل ستار جابر السعيدي الذي وافاه الأجل إثر حادث مؤسف.وأضاف البيان انه تم ترقية عدداً من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.كما عرض محضر زيارة رئيس هيئة الإشراف القضائي إلى رئاسة استئناف نينوى وقرر مجلس تقديم الشكر والتقدير لرئيس الاستئناف رائد حميد حسين وذلك لجهوده المتميزة في تطوير ابنية المحاكم واداء في محافظة نينوى.فيما أكد على رؤساء الاستئناف ضرورة عقد اجتماعات دورية مع السادة قضاة التحقيق وتوجيههم بمراعاة الدقة والانسانية وفق السياقات القانونية عند نظر القضايا المعروضة عليهم وتسهيل امور المواطنين.وناقش ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من دعوة احدى الجهات الدينية الى فتح ما يسمى (معهد الشرعي) وقرر رفض ذلك كونه خرق للمادة (91) من دستور جمهورية التي تنص على ان مجلس الاعلى هو من يدير ولا يجوز لاي جهة ممارسة مهام وتحت اي مسمى وبخلافه سوف تتخذ الاجراءات القانونية بحق من يمارس احدى مهام بأي صيغة كانت.