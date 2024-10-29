عامان على عمر الحكومة.. ازمة السكن بطريقها للحل عبر مدن جديدة تحقق أحلام الفقراء

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكشف عن الفائزين بجوائز الكرة الذهبية لعام 2024
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

عامان على عمر الحكومة.. ازمة السكن بطريقها للحل عبر مدن جديدة تحقق أحلام الفقراء

سياسة

2024-10-29 | 03:56
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عامان على عمر الحكومة.. ازمة السكن بطريقها للحل عبر مدن جديدة تحقق أحلام الفقراء
700 مشاهدة

السومرية نيوز – محلي
وضع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خطة شاملة تهدف إلى معالجة أزمة السكن في العراق، التي تعد من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وتركزت هذه الخطة على ثلاثة محاور رئيسية:
 
1. بناء المدن الجديدة والمجمعات السكنية
 
-المدن الجديدة: تعتمد الخطة على إنشاء مدن جديدة على أطراف المدن الكبرى لاستيعاب النمو السكاني المتزايد وتخفيف الضغط على البنية التحتية الحضرية الحالية. هذه المدن يتم تخطيطها بشكل مستدام ومتكامل من حيث الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والنقل.
 
-المجمعات السكنية: يتم تشييد مجمعات سكنية ضخمة تتضمن وحدات سكنية متنوعة تتناسب مع احتياجات فئات المجتمع المختلفة. يشمل ذلك وحدات اقتصادية، متوسطة، وفاخرة لضمان تلبية احتياجات الجميع.
 
-التعاقد مع شركات عالمية ومحلية: تقوم الحكومة بتوقيع اتفاقيات مع شركات بناء متخصصة بهدف الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع وتوفير معايير جودة عالمية، كما يتم التركيز على ضمان الشفافية في هذه التعاقدات.
 
2. تطوير نظام القروض السكنية ودعم التملك
 
-تقديم قروض ميسرة: يتضمن النظام الجديد منح المواطنين قروض سكنية ميسرة بفوائد منخفضة وفترات سداد مريحة، مما يسهل على العائلات العراقية تملك منازلهم الخاصة.
 
-تسهيل التملك: تسعى الحكومة إلى تسهيل إجراءات التملك وتخفيض تكاليفها الإدارية والقانونية، بما في ذلك تسهيل تحويلات الأراضي وتسجيل الملكية.
 
-توسيع نطاق الفئات المستفيدة: شملت خطة السوداني تقديم الدعم لفئات مختلفة مثل الشباب، الموظفين، والطبقات محدودة الدخل، لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.
 
3. تحسين البنية التحتية والمرافق العامة
 
-بنية تحتية متكاملة: يركز السوداني على أهمية تطوير البنية التحتية في مناطق البناء الجديدة، من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وشبكات نقل، لضمان توفير بيئة ملائمة للمعيشة.
 
-الاستدامة البيئية: تعهدت الحكومة بأن تكون المشاريع الجديدة صديقة للبيئة، تعتمد على استخدام تقنيات البناء الحديثة التي تقلل من انبعاثات الكربون وتحافظ على الموارد الطبيعية.
 
-الشراكة مع القطاع الخاص: تسعى الحكومة للتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، حيث يتم تقديم الحوافز الاستثمارية للشركات للمشاركة في بناء الطرق والجسور والخدمات العامة.
 
التحديات المحتملة وآليات التعامل معها
 
ورغم أن خطة السوداني تقدم حلولاً مبتكرة، إلا أن هناك تحديات قد تعيق تنفيذها مثل نقص التمويل، الروتين البيروقراطي، والمشكلات الأمنية.
 
لذلك وضعت الحكومة آليات لتسريع الإجراءات، مثل إنشاء وحدة متابعة خاصة لضمان تقدم المشروع، وتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية لضمان تجاوز العقبات في أسرع وقت.
 
وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع السكن في العراق بحلول عام 2030، حيث من المتوقع أن توفر مئات الآلاف من الوحدات السكنية وتخفض نسبة الفقر السكني بشكل كبير.

>>  انضم الى السومرية على واتساب

خطة

السكن

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
حريق مخازن شارع الظلال - الحلقة ١٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-29
Play
حريق مخازن شارع الظلال - الحلقة ١٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
28-10-2024 | 2024
14:30 | 2024-10-28
Play
28-10-2024 | 2024
14:30 | 2024-10-28
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 28-10-2024 | 2024
14:00 | 2024-10-28
Play
اعرف واطلب 28-10-2024 | 2024
14:00 | 2024-10-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-28
Play
نشرة ٢٨ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-28
استديو Noon
Play
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 28-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-28
Play
لكل مستمع سؤال 28-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-28
Morning Live
Play
Morning Live
أهمية وضرورة الاستشارة المبكرة عند زيارة طبيب الأسنان - حلقة ١٤٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-28
Play
أهمية وضرورة الاستشارة المبكرة عند زيارة طبيب الأسنان - حلقة ١٤٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
في أي فصل الحب بالنسبة لك؟ 28-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-28
Play
في أي فصل الحب بالنسبة لك؟ 28-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - فقرة أسوي 28-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-28
Play
الأبراج - فقرة أسوي 28-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-28
خط أحمر
Play
خط أحمر
قصة الطفلة زينب ضحية التعنيف الاسري - الحلقة ١٩ | الموسم 7
16:30 | 2024-10-27
Play
قصة الطفلة زينب ضحية التعنيف الاسري - الحلقة ١٩ | الموسم 7
16:30 | 2024-10-27
رحال
Play
رحال
كركوك، الحويجة، سوق الطيور - الحلقة ٢٠ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-27
Play
كركوك، الحويجة، سوق الطيور - الحلقة ٢٠ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-27
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
حريق مخازن شارع الظلال - الحلقة ١٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-29
Play
حريق مخازن شارع الظلال - الحلقة ١٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
28-10-2024 | 2024
14:30 | 2024-10-28
Play
28-10-2024 | 2024
14:30 | 2024-10-28
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 28-10-2024 | 2024
14:00 | 2024-10-28
Play
اعرف واطلب 28-10-2024 | 2024
14:00 | 2024-10-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-28
Play
نشرة ٢٨ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-28
استديو Noon
Play
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 28-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-28
Play
لكل مستمع سؤال 28-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-28
Morning Live
Play
Morning Live
أهمية وضرورة الاستشارة المبكرة عند زيارة طبيب الأسنان - حلقة ١٤٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-28
Play
أهمية وضرورة الاستشارة المبكرة عند زيارة طبيب الأسنان - حلقة ١٤٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
في أي فصل الحب بالنسبة لك؟ 28-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-28
Play
في أي فصل الحب بالنسبة لك؟ 28-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - فقرة أسوي 28-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-28
Play
الأبراج - فقرة أسوي 28-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-28
خط أحمر
Play
خط أحمر
قصة الطفلة زينب ضحية التعنيف الاسري - الحلقة ١٩ | الموسم 7
16:30 | 2024-10-27
Play
قصة الطفلة زينب ضحية التعنيف الاسري - الحلقة ١٩ | الموسم 7
16:30 | 2024-10-27
رحال
Play
رحال
كركوك، الحويجة، سوق الطيور - الحلقة ٢٠ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-27
Play
كركوك، الحويجة، سوق الطيور - الحلقة ٢٠ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-27
اخترنا لك
المفوضية تحدد موعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات إقليم كردستان
07:05 | 2024-10-29
كردستان... تفاهمات بين الديمقراطي والاتحاد لتشكيل الحكومة
06:45 | 2024-10-29
نمو بمختلف القطاعات... ما هي انجازات حكومة السوداني!
06:39 | 2024-10-29
السليمانية "أقرب" من أربيل ودهوك لتوطين الرواتب.. كيف ذلك؟
06:35 | 2024-10-29
الأعرجي وحمودي يؤكدان: العراق لن يفرط بحالة الاستقرار التي يشهدها
06:23 | 2024-10-29
موقف عراقي رسمي بشأن الاعتداءات الصهيونية ضد منظمة "الأونروا"
05:18 | 2024-10-29
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.