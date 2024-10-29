السامرائي يلتقي بارزاني ويبحثان الأوضاع السياسية والأمنية

وقال رئيس التحالف في بيان ورد لـ نيوز، إن "اللقاء شهد بحث التطورات السياسية والظروف الأمنية الإقليمية والدولية وتأثيراتها على والمنطقة، وقدم السامرائي تهانيه بنجاح انتخابات إقليم كردستان، كما تم التأكيد على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب رئيس مجلس يوم الخميس المقبل كخطوة في الاتجاه الصحيح لحسم هذا الملف، في إطار تعزيز الاستقرار وتحقيق التوافق الوطني".وبحسب البيان، أكد الجانبان خلال اللقاء على "ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز التنسيق بين القوى السياسية لتحقيق أهداف مشتركة تدعم استقرار وسيادته".