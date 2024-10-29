تتضمن قوانين جدلية.. البرلمان يعقد جلسة جديدة

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ نيوز، أن "رئيس مجلس بالإنابة المندلاوي افتتح أعمال الجلسة رقم 15 من الفصل التشريعي الثاني - السنـة التشريعية الثالثة - الـــدورة الانتخابية الخامسة".وأضاف، ان "عدد الحضور هو 208 نواب".أدناه جدول الأعمال: