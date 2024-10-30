وقال للقبانجي، ان "سماحة زار سماحة صدر الدين القبانجي في مكتبه الخاص اثر استهداف منزله في حي الغدير وسط محافظة الاشرف من قبل عصابات إجرامية".وبحسب البيان، عبر القبانجي عن اعتزازه بهذه الزيارة، من جانبه عبر عن "استهجانه واستنكاره لهذا الحادث الاجرامي"، وفقا للبيان.