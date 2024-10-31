العزم بشأن جلسة رئاسة البرلمان: متفائلون بانتخاب شيخ السياسة في العراق

نيوز – سياسة



عبر رئيس العزم في النائب القيسي، عن تفاؤله بانتخاب اليوم المشهداني رئيسا لمجلس بعد ازمة طويلة في العملية السياسية.

وقال القيسي في تدوينة تابعته نيوز: "ربما تكون قضية انتخاب رئيس من أعقد الأزمات التي واجهتها العملية السياسية: ولكننا متفائلون بانتهاء الأزمة اليوم بانتخاب شيخ السياسة في المشهداني".

وأضاف "وقديما قالت العرب: إن أصعب المحن قد تكون أوفر المنح".





