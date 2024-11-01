السوداني يصل اسطنبول للقاء الرئيس التركي رجب طيب اردروغان

نيوز – سياسة



وصل رئيس محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، اسطنبول للقاء الرئيس التركي رجب طيب اردروغان.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "وصل اسطنبول للقاء الرئيس التركي رجب طيب اردروغان"، دون المزيد من التفاصيل.

ويوم أمس، ترأس السوداني، اجتماع اللجنة المعنية، والمختصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين وتركيا في مختلف المجالات.