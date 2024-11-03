السوداني يتلقى دعوة للمشاركة في قمة عربية إسلامية بشأن غزّة ولبنان

ونقل الدعوة إلى السوداني، سفير المملكة السعودية في عبد العزيز الشمري، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز.وجرى خلال اللقاء – بحسب البيان - بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية، والتأكيد على تنسيق المواقف ومواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق المنفعة لمصلحة الشعبين الشقيقين.