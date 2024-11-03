السيد الصدر: أقف احتراماً لما قام به أهالي الناصرية الفيحاء

وقال وزير القائد محمد العراقي، عن الصدر، "لا يسعني إلا أن أقف إحتراماً لما قام به أهالي الناصرية الفيحاء دعماً لإخوتهم في لبنان.. ولكثرة تبرعاتهم.. فسنؤجل التالية الى إشعار آخر".وأضاف "الشكر موصول للقائمين على العمل الدؤوب وتنظيمه وأمانته".