السامرائي يلتقي المشهداني ويؤكد دعمه الكامل لجهوده في البرلمان

وقال رئيس التحالف في بيان ورد لـ نيوز، إن "السامرائي استقبل رئيس مجلس المشهداني، وشهد اللقاء حواراً معمقاً حول تطلعات المرحلة القادمة، ومسارات تفعيل دور السلطة التشريعية بما يخدم تطلعات المواطنين ويعزز من مسيرة الإصلاحات المرجوة".وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول أهمية إقرار التشريعات الحيوية التي تمس حياة المواطن وتدعم عمل الحكومة، مع التركيز على تسهيل سبل الإصلاح وتنفيذ البرنامج الحكومي".وبحسب البيان، أكد السامرائي دعمه الكامل لـ"جهود رئيس مجلس الرامية إلى تعزيز دور في التشريع والرقابة، ما يسهم في ترسيخ الاستقرار والاجتماعي والاقتصادي".من جهته، أعرب المشهداني عن شكره العميق لتحالف العزم وكافة القوى الوطنية التي لعبت دوراً جوهرياً في إنهاء حالة الانسداد التي استمرت قرابة عام كامل، مشدداً على "ضرورة تكريس الجهود المشتركة من أجل تحقيق تطلعات الشعب وأهداف المرحلة المقبلة"، بحسب البيان.