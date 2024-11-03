السيول وتمديد الفصل التشريعي ودعوة السعودية الى العراق بنشرة الظهيرة على السومرية

*سيول جارفة تضرب مناطق في وصلاح الدين نتيجة الامطار الغزيرة.. والحكومة توجه بإغاثة المتضررين*شوارع وازقة في تتعرض للغرق.. بلديات تستنفر جهودها واخرى تمر باسوأ حالاتها*نواب يكشفون عن توجه نيابي لتمديد الفصل التشريعي، والغاية اقرار القوانين المهمة بينها الموازنة*لبحث أوضاع غزة ولبنان.. يتلقى دعوة من السعودية للمشاركة في قمة عربية إسلامية تستضيفها الرياض