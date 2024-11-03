السيد الصدر يوجه تحذيرا للحكومة "قبل ان يوكع الفاس بالراس"

نيوز – سياسي

وجه زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، تحذيرا للحكومة بشأن قضية (حل الدولتين).

وقال السيد الصدر في تدوينة على منصة X تلقتها نيوز، "(قبل أن يوكع الفاس بالراس) كما الغرب يخطط لإذلالنا، أحذر الحكومة العراقية من زج نفسها بقضية (حل الدولتين)".

وأضاف "نحن شيعة محمد وعلي صلوات الله عليهما موقفنا واضح : إنما هي واحدة عاصمتها القدس الشريف.. وما من ثانية كي تحل أو تُقام"، الى ان "فلسطين من البحر الى النهر عربية وما الصهاينة إلا محتلين إرهابيين بما فيهم المستوطنين ولن نعترف بإتفاقيات بريطانية ولا غربية".

وتابع "إن تدخلت الحكومة العراقية فستكون مشمولة بقانون التجريم"، معربا عن امله "من المملكة السعودية الإلتفات الى ذلك وعدم الإعتراف بالكيان الصهيوني، فهذا أملنا بها بل وجميع والإسلامية، وإلا فلات حين مندم".