بعد لقائه الحسّان.. السيد السيستاني يؤكد على منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها

وذكر السيد السيستاني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان سماحة السيد السيستاني (دام ظله) استقبل قبل ظهر اليوم محمد الحسان الأمين العام للأمم ورئيس بعثتها في (يونامي) والوفد المرافق معه.وأضاف البيان، "قدّم لسماحته شرحاً موجزاً حول مهام البعثة والدور الذي تروم القيام به في الفترة القادمة، وفي المقابل رحّب السيد بحضور الأمم في وتمنى لبعثتها التوفيق في القيام بمهامها..وأشار السيد السيستاني – بحسب البيان - إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها في الوقت الحاضر وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد، وقال إنه ينبغي للعراقيين - ولا سيما النخب الواعية - أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مرّوا بها ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز اخفاقاتها ويعملوا بجدّ في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لبلدهم ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرقي والازدهار، مؤكداً على أن ذلك لا يتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنّم مواقع المسؤولية، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات. ولكن يبدو أن أمام العراقيين مسار طويل الى أن يصلوا الى تحقيق ذلك، أعانهم الله عليه.وفيما يخص الأوضاع الملتهبة في منطقتنا عبّر السيد السيستاني عن عميق تألّمه للمأساة المستمرة في لبنان وغزّة وبالغ أسفه على عجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن فرض حلول ناجعة لإيقافها او في الحدّ الأدنى تحييد المدنيين من مآسي العدوانية الشرسة التي يمارسها الكيان الإسرائيلي، بحسب البيان.