خارطة طريق شاملة.. السيد الحكيم يدعم بيان المرجعية "بشكل مطلق"

وقال السيد الحكيم في بيان ، إن "ما جاء من رؤى سديدة للمرجع سماحة الإمام السيد السيستاني (مد ظله الوارف)، لدى استقبال سماحته العام للأمم في محمد الحسّان والوفد المرافق معه، تمثل خارطة طريق شاملة تعكس رؤية المرجعية الأبوية لمصلحة وشعبه من جهة، ومصالح شعوب المنطقة والعالم في خضم الأحداث المتسارعة من جهة أخرى".وأضاف، "من هنا نعلن تأييدنا المطلق لجميع النقاط الواردة في تأكيد ومطالبة سماحته الأمم بالعمل على تعزيز مكانة في محيطه الإقليمي والدولي وتنفيذ الأولويات".