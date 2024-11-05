المالكي يدعو الأمم المتحدة للعب دور أكبر لإيقاف العدوان على فلسطين ولبنان

وقال رئيس الائتلاف في بيان ورد لـ نيوز، إن "المالكي استقبل بمكتبه اليوم الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم في محمد الحسان".وأضاف المكتب، أنه "في بداية اللقاء، نقل الممثل الخاص تحيات الأمين العام للأمم السيد أنطونيو غوتيريش إلى نوري المالكي، ورحب رئيس ائتلاف برئيس يونامي الجديد، وهنأه بمناسبة تسنمه المنصب الجديد في العراق، متمنيا له النجاح والتوفيق".وتابع المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء بحث اخر تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ودور الأمم في ترسيخ والاستقرار في المنطقة، كما تم مناقشة ما يحدث من عدوان على غزّة وجنوب لبنان، واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الصهاينة".ونقل المكتب عن المالكي قوله، إن "المنطقة تشهد تحديات خطيرة اثر العدوان الصهيوني المجرم على لبنان وفلسطين"، مؤكدا على "موقف الداعم للقضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة، والتضامن مع اللبناني في مواجهة العدوان".واشار المالكي إلى "عمق العلاقة بين والأمم المتحدة"، مبينا "رغبة جميع القوى السياسية على ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطن العراقي".وحول التصعيد في المنطقة، دعا المالكي الأمم إلى "لعب دور لإيقاف العدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني وتقديم المساعدات الضرورية للنازحين، والعمل على ترسيخ الأمن والسلام"، مستنكرا "الصمت الدولي ازاء المجازر الصهيونية التي ترتكب بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني".بدوره أعرب محمد الحسان عن سروره في العمل بالعراق ممثلا للأمين العام، معربا عن أمله في بناء علاقات متينة تسهم في تحقيق أهداف المنظمة الأممية في تقديم المساعدة للعراق في مختلف المجالات، بحسب البيان.