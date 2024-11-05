الاعرجي يبحث مع وزير الخارجية الكويتي التصعيد في المنطقة والتصدي لمخاطره

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن "مستشار القومي قاسم الأعرجي، التقى اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، واستعرض معه العلاقات الأخوية بين ودولة الكويت وسبل تمتينها وتعزيزها ،بما يخدم مصلحة والشعبين الشقيقين وعلى كافة الصعد".وتطرق الجانبان، وفق البيان، الى "جملة من الملفات المشتركة، أبرزها استمرار في مجال مكافحة الارهاب وتأمين حدود ، إلى جانب بحث ما يجري في المنطقة من تصعيد، وأهمية التصدي من خلال القنوات الدبلوماسية للمخاطر التي تهدد المنطقة وتجنيبها خطر الصراعات".