هاتفياً.. السوداني وبلينكن يبحثان المخاطر المترتبة لاستمرار العدوان على غزة ولبنان

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، انه "رئيس محمد شياع السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن".وبحث السوداني، خلال الاتصال مع بلينكن "المخاطر المترتبة على استمرار العدوان الصهيوني على غزة ولبنان وتأثيره على أمن واستقرار المنطقة والعالم"، مؤكداً ضرورة أن "تضاعف الولايات وباقي الكبرى الجهود من أجل إيقاف هذه الحرب".وأشار رئيس إلى "أهمية العمل المستمر من أجل التخفيف من الآثار الإنسانية القاسية للحرب، وتكثيف جهود إيصال المواد الإغاثية للمدنيين داخل مناطق الصراع أو النازحين بسبب الحرب".