الأعرجي والصباح على طاولة واحدة في الكويت.. بحث عدة ملفات وقضايا

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار القومي في بيان ورد للسومرية نيوز ان خلال اللقاء، جرى استعراض العلاقات الأخوية بين وأهمية العمل على تنميتها وتطويرها بما يخدم مصلحة والشعبين الشقيقين وعلى كافة الصعد.وتناول اللقاء ايضاً، بحث عدة ملفات وقضايا تهم الشقيقين، لاسيما أمن الحدود واستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب وكل ما يتعلق بتعزيز أمن واستقرار البلدين، وفقا للبيان.وأكد الأعرجي – بحسب البيان - ان أمن واستقرار اي من الشقيقة والصديقة هو أمن واستقرار للعراق والمنطقة، مثمنا التعاون البناء بين ودولة الكويت، وبما يفضي لخلق حالة استقرار مستدام وسلام يحقق الرفاهية والازدهار لكلا .