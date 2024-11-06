ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. فوز ترامب واعتراضات قانون العفو العام

- رسميا .. الجمهوري يفوزُ برئاسةِ امريكا بعد حصدِه مئتين وسبعةً وسبعين صوتا من المجمعِ الانتخابي- السامرائي يؤكدُ ان الاطارَ لم يفرضْ المشهداني على السنة .. ويكشفُ طبيعةَ الاعتراضِ على فقراتٍ في قانون العفو- بزلٌ "مميت" ينهي حياةَ طفلٍ بعمرِ اربعِ سنواتٍ في الغزالية ..الاهالي يحمّلون بلديةَ المنصورِ المسؤوليةَ لرميها المخلفات- معترفا بوجودِ ازمةِ ثقة .. نتنياهو يقيلُ وزيرَ دفاعِه يوآف غالانت .. صداماتٌ بين الشرطةِ والمحتجين الرافضين للاقالة