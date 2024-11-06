السوداني يهنئ ترامب بفوزه برئاسة أمريكا

وقال السوداني في منشور على منصة "أكس" تابعته نيوز: "نهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب ونائبه جيمس ديفيد فانس والشعب الأمريكي بنجاح العملية الانتخابية".وأضاف: "نؤكد التزام الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق بين بلدينا في مجالات متعددة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجمهوري دونالد ترامب فوزه بـانتخابات الرئاسة في الولايات الأميركية، وقال إنه يتوقع الحصول على أكثر من 300 من أصوات المجمع الانتخابي.