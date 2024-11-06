بعد فوز ترامب.. علاوي يتوقع تغييرا في السياسة الامريكية

توقع زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، الأربعاء، تغييرا في السياسة بعد فوز دونالد ترامب في الرئاسية الأمريكية، فيما لفت الى أن وضع المنطقة ذاهب الى "حل الدولتين".

وقال علاوي خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" على شاشة السومرية، "أتوقع تغييرا جذريا في السياسة والوضع العربي". وأضاف أن "المتغير سيحصل باتجاه قضية فلسطين"، مشددا بالقول "ذاهبون الى حل الدولتين". ولفت علاوي الى أن "نفوذ إيران في المنطقة سيتراجع"، معتبرا أن "هدف إسرائيل اسقاط النظام الإيراني". وشدد زعيم ائتلاف الوطنية أنه "آن الأوان لطرح المدنية خيارا حقيقيا وبديلا عن القوى الإسلامية"، واصفا محمد شياع السوداني بأنه "أحسن رئيس وزراء جاء الى لان ليس طائفيا". وفاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، بـانتخابات الرئاسة في الولايات الأمريكية التي جرت أمس الثلاثاء.