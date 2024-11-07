السوداني يتسلّم الأرصفة الخمسة لميناء الفاو من الشركة الكورية

وقال المكتب الإعلامي في بيان مقتضب تلقته نيوز، ان رئيس محمد شياع السوداني وصل إلى ميناء الفاو الكبير بمحافظة ليرعى مراسم تسلّم أرصفة الميناء الخمسة من الكورية المنفذة للعمل".ومن المؤمل ان تجري احتفالية تسلم ارصفة الميناء بعد اعلان الموانئ انجاز الأرصفة بنسبة 100% والعمل على الاستلام والتسليم من الكورية، فيما بلغت نسبة انجاز طريق الميناء 92%، ومن المتوقع ان يتم الانتهاء الكامل من ميناء الفاو الكبير واستلامه رسميا العام القادم بمشاريعه الخمسة.