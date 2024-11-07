إيران "غير راضية" على مستوى العلاقات "الحالي" مع كردستان

وأضاف محموديان، في تصريح نقلته "إيرنا" أثناء زيارته إلى قصر شيرين وحدود برويز خان وتفقده قضايا ومشاكل هذه الحدود الرسمية: تسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الشاملة مع إقليم كردستان وجميع المعنيين يسعون لتوسيع هذه العلاقات.وبين أنه تم العام الماضي 2 مليار دولار من حدود برويز خان إلى إقليم كردستان العراق، ونتطلع إلى زيادة هذا المبلغ هذا العام، وقال: هذه المعاملات ستوفر مصالح جانبي الحدود.وأعلن القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في السليمانية، أن إجمالي الصادرات عبر حدود البلاد مع إقليم كردستان خلال العام الماضي بلغ ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار.وذكر أن المشكلة الأهم بين الجانبين هي عدم وجود مرافق ملائمة على حدود الجانبين لاستخدام سائقي الشاحنات التجارية والترانزيت.من جانبه قال محافظ قصر شيرين محمد نجفي: إن الحدود الرسمية لبرويز خان كطريق سريع تعد فرصة للتقدم الاقتصادي والازدهار للبلاد، كما أن المرتبة الأولى للترانزيت عبر هذه الحدود في الاشهر الستة الاولى من هذا العام (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس) تظهر أهميتها ومكانتها .وذكر نجفي أن أهم مشاكل وقضايا هذه الحدود تتمثل في؛ تهريب الوقود، ضرورة إنشاء مكتب تمثيل للجهاد الزراعي في برويز خان لحل مشكلة عودة شاحنات الفواكه والخضروات، عدم وجود مرافق الراحة للسائقين، مشاكل السائقين في إقليم كردستان العراق، داعيا الى متابعة هذه الامور والعمل على حلها.كما أشار رضا قرباني، مدير عام جمارك برويزخان، إلى النمو بنسبة 22% في البضائع من هذه الحدود خلال الأشهر السبعة الاولى من هذا العام وقال: إن موظفي الجمارك، كجنود اقتصاديين، يبذلون كل جهودهم على مدار الساعة إلى جانب الأجهزة الأخرى الموجودة على الحدود من أجل زيادة حجم التبادلات التجارية.يذكر انه لمحافظة كرمنشاه 371 كيلومترًا من الحدود المشتركة مع العراق، وعلى طول هذه الحدود هناك معبران حدوديان رسميان هم خسروي (مع الحكومة المركزية) وبرويز خان (مع اقليم كردستان العراق) وخمسة أسواق حدودية، ويتم أكثر من ثلاثة مليارات دولار من البضائع من هذه الحدود كل عام.