نشرة السومرية.. حكومة الإقليم ومخاوف فوزُ ترامب على العراق وغيابِ الحساباتِ الختاميةِ

# فوزُ ترامب ُيثيرُ قلقَ .. مخاوفُ من تغييرِ سياسةِ واشنطن في والتنصلِ عن اتفاقيةِ الانسحابِ العسكري# الكابينةُ الحكوميةُ السادسةُ للاقليمِ في مخاضٍ عسير.. حراكٌ للتفاهمِ نحو حسمِ التشكيلِ والثاني يرفعُ رايةَ المعارضة# اليساري يكشفُ عن غيابِ الحساباتِ الختاميةِ للوزارات.. ويَعدُّ البرلمانَ مقصرا في التصويتِ على الدرجاتِ الخاصة# قواتُ "اليونيفيل" تتعرضُ لقصفٍ صهيونيٍ في مدينةِ صور جنوبَ لبنان .. وعشراتُ الشهداءِ باعتداءٍ جديدٍ على غزة