رئيس هيئة المستشارين يكشف حقيقة التسريب الصوتي وسحب يده

وقال الفيصل في بيان، ورد لـ نيوز، إنه "تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الصفراء تسريب صوتي مفبرك"، مؤكدا: أن "المقطع الصوتي الذي نشر مفبرك عليّ، وأنفي صدور مثل هذا المضمون جملة وتفصيلا وهو محض افتراء"، فيما بين أنه "لا صحة لسحب اليد من العمل".وأضاف الفيصل، "أضع كل ثقتي بالقضاء الذي سيكون العون والسند لإنصافي من الذين أساؤوا لي"، مبينا أنه "هذا استهداف وإنذار لكل من يعمل ويحارب بشرف ونزاهة أنواع الفساد الذي فتك بخيرات العراق".وتابع الفيصل: "أعلم أن هذه ضريبة يدفعها من لم يركن للفاسدين وأساليبهم التي خلت من المرؤة والأخلاق، ولن يثنينا عن بناء ومؤسساتها المرجفون بهذا الاستهداف الرخيص".