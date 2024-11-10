لقاء عراقي لبناني سوري يؤكد ضرورة وقف الحرب بالمنطقة

وقالت الوزارة في بيان، "التقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد بوزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب، ووزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ، وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية المنعقدة في السعودية الرياض".

وتناول اللقاء بحسب البيان "مناقشة التحديات الراهنة وتطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط".

وشدد الوزراء على "أهمية تعزيز والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار في المنطقة"، كما أكد المجتمعون على "ضرورة وقف الحرب في المنطقة، والعمل على إيجاد حلول تعزز والاستقرار، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف التصعيد والامتثال للقرارات الدولية".