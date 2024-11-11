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العراق يستعرض أجندته وأهدافه من "قمة غزة ولبنان" في الرياض
سياسة
2024-11-11 | 02:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
505 مشاهدة
السومرية
نيوز-سياسة
استعرض المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الاثنين، أجندة وأهداف
العراق
من القمة
العربية
الإسلامية التي ستعقد اليوم في الرياض لبحث العدوان على غزة ولبنان، بمشاركة
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني، والتي اعتبرها
العراق
استجابة لدعوته لعقد قمة عربية إسلامية بهذا الشأن.
وقال العوادي في تصريحات نقلتها
وكالة
الانباء الحكومية، ان
العراق
يتطلَّع إلى حشد الدَّعم
العربي
للقضية الفلسطينية ووقف العدوانِ الصهيوني على غزةَ ولبنان خلال القمة
العربية
والإسلامية الطارئة بالرياض،
مشيرا
الى ان
العراق
يسعى إلى أن تكونَ هذه القمة منبراً لدعم الفلسطينيين واللبنانيين
واعتبر العوادي ان "مشاركة
العراق
في قمة الرياض تحمل عدداً من الدلالات السياسية والاستراتيجية، حيث يسعى
العراق
إلى صياغة صورة جديدة للعالم
العربي
قوامها الأمان والانفتاح على الحوار والتعاون".
وأكد أن "مشاركة
بغداد
في قمة الرياض تعكس الرغبة في تعزيز علاقاتها مع محيطها العربي"،
مشيرا
الى ان "
العراق
بات قادراً على شغل مكانته التاريخية بوصفه قاطرة للدول
العربية
في مواجهة التحديات الخارجية".
وأوضح ان "قمة الرياض تشكل فرصة للعراق لإثبات قدرته على أن يكونَ محركاً للتعاون العربي"، مبينا ان "العراق يعدّ قمة الرياض خطوةً مهمة نحو تعزيز دوره الإقليمي وتحقيق الاستقرار والتعاون بين الدول العربية".
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العراق قمة الرياض
غزة ولبنان في الرياض
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