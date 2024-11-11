العراق يستعرض أجندته وأهدافه من "قمة غزة ولبنان" في الرياض

وقال العوادي في تصريحات نقلتها الانباء الحكومية، ان يتطلَّع إلى حشد الدَّعم للقضية الفلسطينية ووقف العدوانِ الصهيوني على غزةَ ولبنان خلال القمة والإسلامية الطارئة بالرياض، الى ان يسعى إلى أن تكونَ هذه القمة منبراً لدعم الفلسطينيين واللبنانيينواعتبر العوادي ان "مشاركة في قمة الرياض تحمل عدداً من الدلالات السياسية والاستراتيجية، حيث يسعى إلى صياغة صورة جديدة للعالم قوامها الأمان والانفتاح على الحوار والتعاون".وأكد أن "مشاركة في قمة الرياض تعكس الرغبة في تعزيز علاقاتها مع محيطها العربي"، الى ان " بات قادراً على شغل مكانته التاريخية بوصفه قاطرة للدول في مواجهة التحديات الخارجية".وأوضح ان "قمة الرياض تشكل فرصة للعراق لإثبات قدرته على أن يكونَ محركاً للتعاون العربي"، مبينا ان "العراق يعدّ قمة الرياض خطوةً مهمة نحو تعزيز دوره الإقليمي وتحقيق الاستقرار والتعاون بين الدول العربية".