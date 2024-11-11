الاعرجي يلتقي قاآني.. تأكيد على تجنيب المنطقة والعالم مخاطر الحروب

وقال الاعرجي في منشور له على منصة "أكس"، "التقينا في طهران، الجنرال إسماعيل قاآني، وبحثنا آخر تطورات الأوضاع في المنطقة".وأضاف "شددنا على ضرورة عدم اتساع رقعة الصراع في وأهمية تعاون الدولي ، لتجنيب المنطقة والعالم مخاطر الحروب وويلاتها".