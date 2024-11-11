السوداني لأبن سلمان: نثمن الجهود التي بذلتها المملكة لعقد القمة التي دعا العراق لها

نيوز – سياسي

ثمن محمد شياع السوداني، الجهود التي بذلتها المملكة السعودية لعقد القمة التي دعا لها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى، اليوم الاثنين في الرياض، ولي عهد المملكة السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على هامش القمة والإسلامية المشتركة، التي استضافتها المملكة لبحث العدوان الصهيوني المستمرّ على غزّة ولبنان".

وأضاف انه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، التي شهدت تطوراً في الآونة الأخيرة في مجالات عدة، كما تمّ استعراض تطورات الأوضاع والمواقف، وتفاقم الأحوال الإنسانية في الأراضي المحتلة وجنوب لبنان".

وتابع ان "الجانبين اكدا على ضرورة تنسيق المواقف وحشد الجهود لوقف الحرب، وإغاثة الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني".

وثمّن السوداني "الجهود التي بذلتها المملكة السعودية لعقد القمة التي دعا لعقدها سابقاً"، مجددا "موقف الثابت والمبدئي في دعم الجهود الرامية إلى منع توسعة الصراع في المنطقة، وأن تأخذ الدول الكبرى والمنظمات الدولية والأممية كامل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لمنع استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزّة، والعمل الدولي لإغاثة المنكوبين ووقف مساعي التدمير الصهيونية".