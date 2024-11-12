رئيس البرلمان يتباحث مع السفير التركي حول ملف المياه

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ نيوز، أن المشهداني "استقبل سفير الجمهورية التركية لدى أنيل بورا إينان الذي قدم التهنئة للشهداني بتسنمه مهام رئاسة البرلمان".وشهد اللقاء "التباحث في القضايا الثنائية بين والعلاقات ذات الاطار المشترك".وأكد المشهداني على "ضرورة حسم ملف المياه بين وضمان تسلم كامل حصته وفق الاتفاقات المبرمة إلى جانب تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيز الاواصر بين وبما يخدم مصالح الشعبين ويحقق تطلعاتهم بالرقي".وأشار البيان، إلى أن "السفير وجه دعوة للمشهداني من اجل زيارة تركيا".