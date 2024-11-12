بعد تقديم العزاء لذويه.. السامرائي يشيد بجهود الداعية "صالح مهدي" بنشر الدين

وذكر في بيان ورد لـ نيوز، أن "رئيس العزم السامرائي قدم واجب العزاء في مجلس عزاء الداعية المرحوم الدكتور السامرائي".وأعرب السامرائي، بحسب البيان، "عن عميق حزنه لفقدان أحد أبرز علماء سامراء"، مشيراً إلى أن "الداعية كان أحد النجوم الساطعة في سماء المدينة، وشخصية بارزة في نشر علوم الدين الإسلامي حول العالم".وأثنى السامرائي، وفقاً للبيان، على "الدور الريادي الذي لعبه الفقيد في العمل الدعوي الإسلامي المعتدل، مشيداً بجهوده الكبيرة في نشر تعاليم وتسامح الدين الإسلامي في مختلف بقاع الأرض، بما في ذلك اليابان وماليزيا وجنوب إفريقيا"، مؤكداً أن "هذا الإرث يشكل فخراً لمدينة سامراء وأهلها، لما حققه الفقيد من أثر عالمي في نشر قيم الإسلام السمحة".