لجنة نيابية تكشف للسومرية آخر تطورات اختراق "إسرائيل" للأجواء العراقية

وقال البنداوي في حديث خاص للسومرية نيوز، إن "أمريكا اليوم مسيطرة على الأجواء العراقية وهناك اتفاقا واستراتيجيا بين والولايات الامريكية بإلزامها بالدفاع عن سيادة وامن العراق"، مضيفا: "للأسف الشديد، أمريكا دائما ما تقوم بهتك السيادة العراقية بسماح للطائرات الإسرائيلية لاختراق الأجواء العراقية وقصف الجمهورية الإسلامية ومرة أخرى تقوم الولايات الامريكية نفسها بقصف مقرات سواء ان كانت تابعة الى الحشد الشعبي او للأجهزة الأمنية او لمؤسسات حكومية".وعن موقف بشأن عدم تكرار الخروقات، البنداوي يبين ان "العراق قام بالاحتجاج رسميا لدى الامم ومجلس الدولي وهذا يعتبر الموقف للحكومة العراقية".وأشار الى ان "الحكومة العراقية ومجلس النواب استنكرا ما قامت به إسرائيل وكان ذلك واضح بالتعاون من الولايات الامريكية وهذا العرف الدبلوماسي السائد في هكذا خروقات".وشدد على "ضرورة الضغط على الولايات الامريكية بعدم السماح او تكرار هكذا خروقات تقوم بها إسرائيل او دول أخرى بعلم واشنطن".