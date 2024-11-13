فائق زيدان يصل أنقرة بدعوة رسمية.. هذا ما سيبحثه

وذكرت السفارة العراقية في أنقرة ببيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس مجلس فائق زيدان وصل، اليوم الأربعاء المُوافِق 2024/11/13، إلى التركيَّة أنقرة، على رأس وفد قضائيّ رفيع المُستوى، تلبيةً لدعوة رسميَّة من رئيس المحكمة العليا التركيّ القاضي عمر كركز".وأشارت الى انه "كان في استقباله في مطار إيسنبوغا الدوليّ، رئيس المحكمة العليا التركيّ القاضي عمر كركز، وسفير جُمْهُوريَّة لدى أنقرة ماجد اللجماويّ".وسيجري القاضي فائق زيدان مباحثات رسميَّة مع القاضي عمر كركز تتناول عدداً من الملفات المُشترَكة بين الجانبين، ويبحثان أُطر التعاون المُشترَك في مجالات تعزيز التعاون القضائيّ والقانونيّ وتبادل الخبرات بين الجارين، وفقا للبيان.