الفياض والحسان يؤكدان ضرورة اتخاذ مواقف "حاسمة" لإيقاف المجازر الصهيونية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي، الفياض، استقبل اليوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم الجديد في العراق، محمد الحسان".وجرى خلال اللقاء التأكيد على دور الأمم في دعم في الحفاظ على الاستقرار وما تحقق من مكتسبات أمنية. كما تمّت مناقشة العدوان الجاري على لبنان وفلسطين، وضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة لإيقاف المجازر الصهيونية ومنع توسّع الحرب في المنطقة، بحسب البيان.