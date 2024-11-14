يقول رئيس المعارضة النيابية، النائب عامر عبد الجبار، في حديث للسومرية نيوز، ان "حوادث القطارات في سببها سوء و سوء صيانة السكك الحديدية"، الى ان "الحوادث في رغم قلة القطارات فهناك يوميا حوالي 10 قطارات تتحرك صعودا ونزولا، ومع ذلك هناك حوادث عديدة وهو امر شديدة الغرابة اذا ما قورن مع دول العالم الأخرى التي تسجل اكثر من الف رحلة قطار يوميا".وبين ان "حوادث القطار في متعددة تارة بانقلاب القطارات او اصطدامها مع او خروج القطارات عن السكة"، الى ان ما يحدث عادة بعد كل حادث قيام العام للسكك الحديدية بتشكيل تحقيقية وتقوم هذه اللجنة على حعل سائق القطار شماعة لأخطاء الادارة الفاشلة ويتم معاقبته، رغم ان السبب الحقيقي ليس من السائق لأنه أساسا لا يسير بسرعة كبيرة بل سرعته محددة من قبل شركة سكك الحديد ذاتها ولا تتجاوز سرعته 50 كم بالساعة".وأوضح أن "لجان العامة للسكك الحديد وبعد معاقبة السائق تقوم بتحديد سرعة السير حيث تم تقليل السرعة من 50 كم بالساعة الى 40 كم بالساعة، بدلا من أن تقوم بصيانة السكك المصممة أساسا لسرعة تصل الى 120 كيلومتر بالساعة".وختم عبد الجبار تصريحه بضرورة حيادية وانصاف اللجان التحقيقية التي غالبا ما تظلم سائقي القطارات عند وقوع حادث وعليه يتطلب معاقبة مدير عام شركة السكك ومسؤولي الهندسية وورش الصيانة لعدم وجود صيانة لسكك الحديد لذلك يتحملون مسؤولية الحوادث بالدرجة الاولى .وشهدت سكة حديد بغداد البصرة قبل يومين، حادثة خروج قطار عن السكة مما هدد بانقلاب القطار وتهديد حياة عشرات الراكبين.وتبلغ اطوال سكك الحديد في اكثر من ألفي كيلومتر، لكن ما يقارب الـ70% منها متهالكة، بحسب شركة السكك الحديد ذاتها.