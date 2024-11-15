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"قصة مثيرة ومشاهد قاسية".. جندي امريكي يفتح صندوق أسرار حرب الفلوجة الثانية

سياسة

2024-11-15 | 03:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;قصة مثيرة ومشاهد قاسية&quot;.. جندي امريكي يفتح صندوق أسرار حرب الفلوجة الثانية
3,132 مشاهدة

السومرية نيوز

نشر مقاتل من المشاة في الجيش الأمريكي قضايا وقصص مرعبة عن "معركة الفلوجة الثانية" في العراق في عام 2004، ولما فيه المقال من وصف لمشاهد قاسية، حتى انه وصف كيف تخرج قطعة من داخل جثة، ووضع قبل القصة تحذيرا بأن "هذه القصة هي رواية مباشرة غير منمقة وغير منقحة عن معركة الفلوجة الثانية، وتتضمن أوصافًا وصورًا مزعجة بصراحة، وفي رواية هذه القصة، وعدت زملائي من مشاة البحرية بأنني لن أزيّف تجربتنا".



وجاء في نص الرواية دون تصرف:

"توجد أقفاص معدنية فارغة في زاوية مظلمة ورطبة من غرفة الإعدام، تترك آثار أيادي ملطخة بالدماء علامات على الجدران الطينية الخالية من النوافذ، وتتراكم فضلات البشر في الزاوية، وتنتشر رائحة البول والموت في الهواء".

في مكان قريب، يقف مذبح مؤقت، وتلطخ الدماء الجافة التراب بجوار حامل ثلاثي القوائم فارغ. وتشعر بأن الأرضية لزجة مع كل خطوة. ويستقر القرآن الكريم على منبر. وتتناثر السكاكين والإمدادات الطبية على الأرض. ويتدلى العلم الأسود لتنظيم القاعدة على الحائط.

يخرج بعضنا إلى الخارج. ويتجادل آخرون حول ما إذا كانت بصمات الأيدي الملطخة بالدماء تعود للضحية أم للجلاد. ويتكهن البعض بعدد الرؤوس التي تدحرجت على الأرض، أو ما إذا كان الجلاد قد استخدم السكين المستقيمة أم المسننة. فهل يفضلون الكفاءة أم الألم؟

إن الفكاهة السوداء تطفئ واقعنا وتجعل المشهد أكثر قبولاً. إنه عام 2004، قبل أقل من أسبوعين من احتفال عائلاتنا في الوطن بعيد الشكر. وبينما تستأنف فرقة مشاة البحرية دورياتها عبر الفلوجة بالعراق، يتعهد بعضنا بقتل أنفسنا ـ وبعضنا البعض ـ قبل أن يحتجزنا الجهاديون في قفص. وتدور كل المحادثات حول الأقفاص والقتل. ويكافح عدد قليل من مشاة البحرية لتناول العشاء. ويبدو كابتن كانتري تشيكن أقل شهية. إن فكرة الاحتجاز في قفص تجعلني مستيقظاً.

وعلى مدار الشهر التالي، تجردنا المعارك من إنسانيتنا بينما نجوب الشوارع. وتبرز أفضل وأسوأ ما فينا. ويضحك معظمنا على الموت. ويرسل أولئك الذين ينهارون إلى القاعدة. ويصور آخرون الجثث والمعتقلين. ويتطوع قِلة لقتل الكلاب التي تتغذى على بقايا بشرية. ومع كل معركة بالأسلحة النارية، نبتعد أكثر فأكثر عن القيم التي اعتززنا بها ذات يوم والرجال الذين كنا عليهم ذات يوم. آباء وأبناء. عمال ذوي الياقات الزرقاء وخريجو الجامعات. وحتى الابن المتغطرس لأحد المليارديرات.

لقد تغير كل شيء إلى الأبد بسبب الحرب.

بعد خمسة أسابيع قضيناها في الفلوجة، يبدو أن العديد منا قد فقدوا طريقهم، ولم يعد يزعجهم الفساد المحيط بنا. يضحك بعضنا على قطة صغيرة تزحف خارج تجويف صدر جثة، وبعد أن حولت إحدى صواريخي إنساناً إلى ظل دموي على الحائط.


إن أغلبنا يحتفل بالجثث الممزقة التي شوهتها الصواريخ والقنابل. ويلتقط بعضنا صوراً للجثث وهي تنفجر مثل تماثيل الحرب بعد انتفاخها تحت شمس الصحراء. ونحن نهتف حين تدفن الجرافات مقاتلي العدو أحياء.

الجرافة مضادة للرصاص، أما نحن فلا. وقد افترضنا جميعًا أنهم سيموتون على أي حال.

ثم في إحدى الليالي بعد عيد الشكر بقليل، استيقظنا على صوت جندي مشاة من كتيبة أخرى يضرب قطة حتى الموت على الحائط. ثم أخرج جسدها الميت من الكيس الأخضر الفارغ، فسقطت من نافذة الطابق الثاني إلى الشارع أدناه. قال إن الحيوان كان يصدر الكثير من الضوضاء. ثم استلقى بجانبنا.

نحن جميعا نعود إلى النوم.


لقد مرت عشرون عاماً الآن ـ نصف عمرنا ـ منذ خاضنا أعنف معركة في الحرب العالمية ضد الإرهاب. وكان الرئيس جورج دبليو بوش قد فاز للتو بإعادة انتخابه، على الرغم من المخاوف بشأن حرب العراق والأكاذيب التي قادتنا إلى هناك. ومرت ثمانية عشر شهراً منذ أعلن "انتهاء العمليات القتالية الكبرى" في العراق.

ولكن التمرد كان يزداد قوة. فقد قام المسلحون بتفخيخ الطرق بالمتفجرات وقطع رؤوس المتعاونين العراقيين في غرف القتل ـ مثل الغرفة التي اكتشفناها ـ وتم تصوير عمليات الإعدام لإرسال رسالة إلى المواطنين العراقيين والغزاة الأجانب. ولكن لا شيء كان يرمز إلى الازدراء لوجودنا في العراق أكثر من إعدام أربعة من المتعاقدين الأميركيين من بلاك ووتر في مارس/آذار 2004 ، حيث تعرضوا للضرب وإشعال النيران في جثثهم وسحلهم خلف مركباتهم وتعليقهم على أحد الجسور في الفلوجة.

في ذلك الوقت، كنت جندي مشاة بحرية يبلغ من العمر 18 عامًا، وقد تخرجت للتو من معسكر التدريب ولم أكن أعرف أي شيء عن تلك القصة. ولكن بعد سبعة أشهر، كنت هنا، في نوفمبر 2004، كواحد من حوالي 13000 جندي أمريكي وبريطاني وعراقي أُمروا بخوض عملية فانتوم فيوري ، وهي معركة استمرت 46 يومًا أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق وأعنف قتال حضري منذ معركة مدينة هوه عام 1968 أثناء حرب فيتنام. أظهرت المعركة أن ما كنا نظنه قبل عام جيوبًا للمقاومة كان في الواقع تمردًا كاملًا.

وشارك في القتال أكثر من 4000 مقاتل عدو مسلحين بالصواريخ والرشاشات والأجهزة المتفجرة من الخنادق والأنفاق والمنازل المفخخة.

وبحلول نهاية المعركة، قُتل نحو 110 من أفراد قوات التحالف، وجُرح أكثر من 600. وقُتل ما يقرب من 2000 من مقاتلي العدو، وأُسر 1500. وقُتل ما يقدر بنحو 700 مدني ، وبحلول نهاية المعركة، كان ما يقرب من نصف المدينة قد تحول إلى أنقاض . وقد مثلت هذه المعركة مرحلة جديدة في حرب خرجت عن نطاق السيطرة بسرعة، وكلفت دافعي الضرائب الأميركيين في نهاية المطاف أكثر من 728 مليار دولار ، وأدت إلى مقتل أكثر من 4500 من قوات التحالف وإصابة أكثر من 32 ألف آخرين. وفي المجموع، قُتل ما لا يقل عن 200 ألف مدني عراقي .

على مدى عشرين عاما، عاش الرجال والنساء الذين أُمروا بالقتال في الفلوجة ــ وغيرها من معارك الحروب في العراق وأفغانستان ــ مع تلك الصدمات، وعلى الرغم من نجاحاتنا الجماعية مع استمرارنا في الخدمة أو عودتنا إلى الحياة المدنية، فإن العديد منا ما زال ينتهي به الأمر في صناديق.

الضرر المعنوي. المخدرات. الكحول. الانتحار. الطلاق. السرطان الناتج عن السموم التي تعرضنا لها. والقائمة تطول.

على مدى العقدين الماضيين، تجنبت قراءة الكتب التي كُتبت عن معركتنا. ولم أشاهد الأفلام الوثائقية أو أراجع القصص الإخبارية. ونأيت بنفسي عن الاجتماعات والشباب الذين كانوا ذات يوم أصدقائي المقربين.

بينما أكتب هذه الكلمات، تذرف عيناي الدموع. فأنا خائف مما قد تفعله بي هذه الرحلة وما قد يكون رد الفعل تجاهها. ولكن كلما تقدمت في حياتي بعد القتال من منزل إلى منزل، كلما تساءلت كيف نجا جسدي ــ وعقلي ــ من هذا، وما إذا كان سيظل بوسعي أن أتحمله.

لقد توقع الجميع في الوطن أن نكون قتلة ودبلوماسيين في نفس الوقت. لقد نجحنا في الأمر الأول وفشلنا بشكل مأساوي في الأمر الثاني. ولو كنت من سكان الفلوجة الذين عادوا إلى ديارهم بعد المعركة لأكرست حياتي لقتل الأميركيين.

لم نكتف بتدمير العدو، بل نجحنا في ذلك. وأصبح الكثير منا يستمتع بذلك. ومع ذلك، فقد محينا أجزاء من أنفسنا على طول الطريق.

لقد كنا نتغوط في أحواض الاستحمام الخاصة بالناس لتجنب التعرض لإطلاق النار في الشارع. لقد حطمت صواريخي سبحات الصلاة وأحرقت المصاحف. لقد فجرت القنابل اليدوية التحف التذكارية. لقد دمرنا صور الزفاف بينما كنا نسقط الخزائن ونقلب الفرش أثناء عمليات التفتيش. في جميع أنحاء المدينة، أشعل مشاة البحرية النيران في المنازل. لقد ملأنا الأحياء بالفوسفور الأبيض والذخائر غير المنفجرة وحرقنا رماد الحفر. لقد فجرنا غرف نوم الأطفال والمدارس والمساجد.

كان التدمير ضرورة تكتيكية، لكنه كان أيضًا أمرًا ممتعًا.

بعد مرور عقدين من الزمان، أحمل الآن حقيبة أثقل: الشعور بالذنب لأنني كنت لأستطيع أن أفعل أقل. وأكثر. لمدة عشرين عامًا، كنت أتمنى لو أطلقت صاروخًا على معقل للعدو بدلاً من السماح للعريف برادلي فيركلوث بركل ذلك الباب. ولمدة عشرين عامًا، لم أتوقف عن التفكير في الوقت الذي أُمرنا فيه بالتراجع وعدم إطلاق النار على مجموعة من المقاتلين الأعداء الذين يستخدمون النساء والأطفال كدروع بشرية. هرع الجهاديون إلى أحد الأزقة.

إن قائمة أمنياتنا الجماعية بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح لا تنتهي أبدا. ولكن قائمة الأعمال البطولية التي شهدناها في الفلوجة لا تنتهي أيضا.

قبل الفلوجة، كنت أعتقد أنني أفهم معنى الحرب. الرصاص والدماء. الجثث والضمادات.


ولكن ما تعلمته من القتال هو أن دائرتك تتقلص إلى حفنة من الناس الذين يرافقونك. فلا أحد ولا أي شيء آخر يهم. لا العلم. ولا عائلاتنا ولا إخواننا الأميركيون في الوطن. ولا البحث الخيالي عن أسلحة الدمار الشامل. ولا الشعب العراقي. وبالتأكيد ليس الساسة الذين أرسلونا إلى الحرب.

لقد أُمرنا بالقتال وفعلنا كل ما كان علينا فعله للبقاء على قيد الحياة. هذه هي قصتنا.
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معركة الفلوجة الثانية

معركة الفلوجة

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