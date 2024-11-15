رئيس مجلس القضاء يبحث مع وزارة الخارجية التركية عدد من القضايا المشتركة

وقال اعلام في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس مجلس القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الموافق 15 /11 /2024 رفقة الوفد المرافق له زار وزارة الخارجية في الجمهورية التركية والتقى وزير الخارجية السيد هاكان فيدان".وأضاف: "بحث الجانبان عددا من القضائية والقانونية المشتركة بين البلدين".