مجلس النواب يستأنف جلساته بعد التعداد ويوجه رسالة للنواب

وقالت رئاسة في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئاسة مجلس تؤكد على دعمها الكامل لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن 2024، وحث السيدات والسادة لتوجيه وتشجيع المواطنين في مناطقهم للتعاون مع الفرق الميدانية التابعة لوزارة التخطيط الإتحادية لإنجاز مهامها بهدف إنجاح عمليات الإحصاء التي ستجرى يومي 20 و21 من الشهر الجاري".وأضافت: "نظراً لتواجد في محافظاتهم وأهمية الإحصاء تقرر إستئناف الجلسات في الأسبوع القادم بعد الإنتهاء من عمليات التعداد السكاني في البلاد".