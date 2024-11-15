السوداني والعامري يبحثان سبل تنفيذ البرنامج الحكومي

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ نيوز، انه "جرى خلال اللقاء البحث في مجمل الملفات الخدمية والوطنية، وسبل المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي، خصوصاً بعد استكمال الاستحقاق الدستوري واختيار رئيس مجلس النواب".كما تمت، وفق البيان، "مناقشة الاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها التعداد العام للسكان وأهمية إنجاحه ليكون ركيزة مضافة لخطط التنمية والإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان، والجهود لوقف الحرب والتصعيد"