الأعرجي: سنعمل بكل قوة لإنجاح دور العراق بتهدئة الأوضاع

أكد القومي الأعرجي، السبت، العمل بكل قوة وجهد لإنجاح دور البارز في تهدئة أوضاع المنطقة.

وقال الأعرجي في تغريدة على موقع "أكس"، إن "العراق بشعبه وحكومته قوي ومتماسك، وبقواتنا العسكرية بتشكيلاتها المختلفة، حافظنا ونحافظ على بلدنا وشعبنا".

‏وأضاف "نؤكد مجدداً الموقف الرافض لإستخدام الأراضي والأجواء العراقية، منطلقاً للاعتداء على أي دولة"، مردفا "سنعمل بكل قوة وجهد لإنجاح دور البارز في تهدئة الأوضاع وعدم الذهاب نحو التصعيد وجر المنطقة إلى أتون الحرب الشاملة".

‏وتابع "نذكر الدولي بواجباته الإنسانية والأخلاقية، وضرورة الجهود واستخدام كل وسائل الضغط لإنهاء الحرب على غزة ولبنان، ومعالجة تبعاتها الكارثية".