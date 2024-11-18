ما هي أبرز الفقرات الخلافية في قانون العفو العام؟.. الساعدي يكشف للسومرية

وقال الساعدي في حديث خاص للسومرية نيوز: "عملنا على انشاء ثلاث مسودات لقانون العفو وحدثت خلافات عليها ولا تزال قائمة حول بعض الفقرات"، مضيفا: "سيعاد النظر من جديد فيما يخص النقاط الخلافية ووضع الحلول المناسبة لها".ولفت الى ان "اهم الخلافات على تتركز على فقرة العشائر التي تخص المواطنين الذين لديهم تنازل من الطرفين وقضايا الفساد وفقرة إعادة التحقيق أيضا تسببت ببعض الخلافات"، "اما الفقرات الأخرى ستعود قسم منها الى قانون 2016 لوجود مساحة كبيرة لمساعدة الخلافية".واكد: "قبل ذهابنا الى المضي في ستطلع الأغلبية على المسودة الأخيرة مع بدء جلسات مجلس الاسبوع المقبل بعد عملية التعداد السكاني".