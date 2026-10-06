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مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة بينها يخص "الضمان الصحي"

سياسة

2026-10-06 | 17:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة بينها يخص &quot;الضمان الصحي&quot;
1,495 شوهد

اصدر مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، قرارات عدة بينها يخص "الضمان الصحي"، فيما وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بإنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة، كما أوعز بتنفيذ جميع متعلقات الانطلاق بمشروع طريق التنمية.

وقال مكتب الزيدي في بيان، "ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في عموم البلاد، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

واطلع الزيدي في مستهل الجلسة وفق البيان، على الموقف الخاص بالاستعدادات المتعلقة بالمشاريع الخدمية، حيث وجّه بسرعة إنجاز مشاريع الصرف الصحّي في المحافظات، تزامناً مع حلول فصل الشتاء، كما وجّه بإنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة، تخفيفاً للزخم المروري المتوقع مع بدء العام الدراسي.
 
وفي ما يخص مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، أوعز الزيدي بتنفيذ جميع متعلقات الانطلاق بهذا المشروع الحيوي، بما يمثله من مورد تنموي واقتصادي كبير.

ووافق مجلس الوزراء على تمويل وزارة الصحة بمبلغ 20 مليار دينار، من الأموال المتاحة لدى العيادات الطبية الشعبية، وفق خطة تعدها وزارة الصحة بالتنسيق مع دوائر الصحة، وتحدد المؤسسات المشمولة والكلف التخمينية وبحسب أولوية الاحتياجات، لغرض تغطية أعمال ترميم المستشفيات وصيانة المراكز الصحية

كما وافق المجلس على تخصيص مبلغ 20 مليار دينار، من أموال هية الضمان الصحي، لغرض تمويل أعمال تأهيل المستشفيات الحكومية المشمولة بالضمان الصحي في بغداد والمحافظات، والتي تم تفعيل خدمة الضمان الصحي فيها.

وفي السياق ذاته، صوت المجلس بالموافقة على استثناء مستشفى ابن البيطار التخصصي لأمراض وجراحة القلب من نص قرار مجلس الوزراء رقم (438 لسنة 2026)، في ما يخص إجراءات الشراء والتعاقد، بما يسمح للمستشفى بالمباشرة الفورية بإجراءات التعاقد المباشر لتأمين الأدوية والمستلزمات التخصصية المطلوبة.

وكذلك جرت الموافقة على استحداث مكون (تجهيز ونصب الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي)، ضمن مكونات مشروع (تهيئة المواقع البديلة وهدم وإنشاء المرحلة الثانية لتطوير مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم/ بغداد)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

وفي القطاع الزراعي، وافق مجلس الوزراء على اعتماد مقترح الخطة الزراعية للموسم الشتوي (2026 _2027)، وتجهيز البذور المقدمة من وزارة الزراعة، وتحديد كمية الحنطة المطلوب تسلمها حكومياً من قبل وزارة التجارة، بكمية مقدارها (4) ملايين طن للمحافظات كافة، عدا إقليم كردستان العراق، وللأراضي المشمولة بالخطة الزراعية للموسم الزراعي (2026 _ 2027) حصراً ولمصادر الإرواء (الديمية، الإرواء السطحي التقليدي، والإرواء السطحي تحت منظومة الرّي الحديثة، والإرواء بواسطة الآبار تحت منظومات الرّي الحديثة)، واعتماد موديل لتسلم محصول الحنطة بالسعر المحدد من قبل مجلس الوزراء بقراره (247 لسنة 2026)، والبالغ (700) ألف دينار للطن الواحد لجميع كميات الحنطة المنتجة ضمن الخطّة الزراعية المقرة، وللمساحات الزراعية لغاية (1000 دونم) وما فوق ذلك يسلم بسعر (500) ألف دينار للطن الواحد، على أن يجري احتساب الكمّيات المستحقة للتسليم على وفق الغلة المحددة والمثبتة بموجب قرار مجلس الوزراء (247 لسنة 2026).

وكذلك تمت الموافقة على استلام محصول الشعير العلفي المنتج ضمن الخطة الزراعية الشتوية بدون دعم، من شركة ما بين النهرين العامة للبذور/ وزارة الزراعةـ والشركة العراقية لإنتاج البذور (قطاع مختلط)، على وفق آلية تضعها الشركتان آنفاً، مع السماح لهم بالتصدير خارج العراق، واعتماد مقدار دعم (70%) من سعر بيع بذور الحنطة للفلاحين والمزارعين، وكذلك دعم المبيدات الزراعية بمقدار (100%) لمحصول الحنطة ضمن الخطة الزراعية.

وفي الشأن نفسه، صوت المجلس بالموافقة على إيقاف العمل بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (573 لسنة 2020)، بشأن فرض رسم كمركي إضافي (35%) للطن الواحد من قيمة (سماد اليوريا) المستوردة ومن جميع المناشئ، بدءاً من تاريخ إصدار هذا القرار ولغاية 28 شباط 2027، وتخويل وزارة الزراعة شراء (سماد الداب) من المعامل المصنّعة بشكل مباشر ودون وسيط.

وأقرّ المجلس التوصية الخاصة باستيفاء أجور تعظيم موارد وزارة الموارد المائية، بتعديل مبلغ استيفاء الطاقة المنتجة في المحطات الكهرومائية المذكورة في القرار التشريعي (191 لسنة 2001) ليصبح (10 دينار لكل كيلو واط/ ساعة) بدلًا من (150 فلس)، على أن توزّع حصيلة المبالغ المتحققة من هذا الاستيفاء بنسبة (20%) ايرادًا نهائيًا لحساب الخزينة العامة، و(80%) تؤول إلى وزارة الموارد المائية، وتخويلها صلاحية تقسيم هذه المبالغ لأغراض ديمومة السدود وصيانتها، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ التعديل بدءًا من تأريخ النشر.
 
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون انضمام العراق إلى ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، الذي دخل حيز النفاذ في 14 نيسان2021، وإحالته إلـى مجلس النواب، مع تثبيت تحفظ العراق بأن التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة آنفًا لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافًا بـ(الكيان الصهيوني)، أو الدخول بأي علاقة معه، استنادًا إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015).

واستثنى المجلس بيع قطعة الأرض المثبتة في قرار مجلس الوزراء (24256 لسنة 2024)، التابعة إلى المجمع العلمي العراقي من إجراءات المزايدة العلنية واشراك أكثر من موظف في شراء قطعة أرض واحدة مناصفة وإصدار سند مشترك بذلك، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وايجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل.

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